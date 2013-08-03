На найбільший у світі театральний фестиваль зібралися десятки тисяч акторів

Огляд в Шотландії триватиме понад три тижні і об'єднає тисячі заходів на сотнях майданчиків.

За сталою традицією, десятки тисяч творчих діячів - від знаменитих до зовсім мало відомих - приїжджають на "Фріндж" кожен серпень і виходять на численні сцени з дійствами на будь-який смак. Програма охоплює широкий спектр театральних постановок і мюзиклів, виступів танцювальних колективів, виконань опер, виставок та інших подій.

За даними організаторів, цього року під егідою фестивалю на 273 майданчиках 24,1 тисяч артистів з усього світу продемонструють майже 2900 шоу. При цьому число драматичних постановок у цьому році збільшилося до 824 порівняно з 751 роком раніше. Комедійних творів покажуть, навпаки, менше.

Минулого сезону на цей фестиваль було продано майже 1,9 млн квитків.

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"Фріндж" веде свою історію з 1947 року, коли вісім театральних труп без запрошення прибутку виступати на Единбурзький міжнародний фестиваль, започаткований з метою збагачення культурного життя Європи після Другої світової війни. "Непрохані" колективи, не ввійшли в офіційну програму, але все одно вирішили давати вистави.

З року в рік їх приклад стали наслідувати все більше і більше труп. Таким чином, "Фріндж" став свого роду альтернативним доповненням Единбурзького міжнародного фестивалю. Одним з його головних правил стало те, що ніякого відбору учасників ніхто не веде, передає ІТАР-ТАСС.