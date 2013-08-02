Білорусь закрила свій кордон для цукерок Roshen

Митниця Білорусі вжила заходи з недопущення ввезення на територію Росії через пункти пропуску на білоруській ділянці митного кордону Митного союзу та реекспорту з території Республіки Білорусь кондитерських виробів, вироблених українською кондитерською фабрикою Roshen.

Як передає кореспондент УНІАН у Білорусі, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар країни Ігор Гаєвський.

«У вівторок, із моменту, коли з'явилася інформація про заборону ввезення продукції Roshen до Росії, ми надіслали лист у митні органи Білорусі про заборону її транзиту через нашу територію у напрямку Росії», - зазначив він.

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Також Гаєвський повідомив, що фахівці органів і установ, що здійснюють державний санітарний нагляд, у рамках проведення перевірок об'єктів торгівлі здійснюють відбір проб зазначеної продукції для лабораторних досліджень на відповідність вимогам законодавства Митного союзу.

За словами головного санітарного лікаря країни, в разі виявлення невідповідності кондитерських виробів українського виробництва встановленим вимогам безпеки буде вжито вичерпних заходів відповідно до чинного законодавства Республіки Білорусь і Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Росспоживнагляд ввів заборону на поставки до РФ кондитерської продукції з українських фабрик корпорації Roshen у зв'язку з невідповідною якістю. Повторні експертизи продукції, проведені 30 липня, лише підтвердили побоювання Росспоживнагляду.

31 липня Roshen припинив поставки всіх видів кондитерських виробів до Росії.

Україна звернулась із офіційним листом до керівництва Росспоживнагляду про термінову зустріч для вирішення питання про заборону ввезення продукції компанії Roshen до Росії.