Перевірити продукцію Roshen збирається ще й Таджикистан

Таджикистан має намір провести перевірку виробів фабрики Roshen, повідомив РІА «Новости» сьогодні представник прес-центру республіканської санітарно-епідеміологічної служби.

"Санітарній службі стало відомо про введення заборони на ввезення цукерок Roshen до Росії, і наша служба також має намір провести перевірку їхньої продукції", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, перевірка буде проведена Санітарно-епідеміологічною службою спільно з агентством "Таджикстандарт" і міністерством енергетики та промисловості. За даними "Таджикстандарту", продукція Roshen займає майже 25% ринку солодощів в країні.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня Росспоживнагляд заборонив ввезення до РФ кондитерських виробів компанії Roshen, після того як відібрав у торговельних мережах Москви продукцію чотирьох фабрик компанії і виявив порушення щодо якості та безпеки. Продукція не відповідала нормативам за вмістом жирів і органолептиці, мала відхилення за показниками якості. Крім того, в молочному шоколаді Roshen був виявлений бензопірен (речовина першого класу небезпеки).

Слідом за Росією санітарна служба Казахстану почала перевірку продукції української кондитерської фабрики Roshen, яка, за твердженням Росспоживнагляду, не відповідає технічному регламенту Митного союзу. Казахстанські фахівці завершать перевірку продукції даної фабрики протягом тижня.

Митниця Білорусі прийняла заходи щодо недопущення ввезення на територію Росії через пункти пропуску на білоруській ділянці митного кордону Митного союзу і реекспорту з території Республіки Білорусь кондитерських виробів, вироблених українською кондитерською фабрикою Roshen.

Україна звернулася з офіційним листом до керівництва Росспоживнагляду про термінову зустріч для вирішення питання про заборону ввезення продукції компанії Roshen до Росії.