У Запоріжжі горів магазин

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Запорізькій області, інформація про пожежу надійшла до служби порятунку «101» сьогодні, 3 серпня, о 02.40 від випадкових свідків.

Пожежа сталася поблизу зупинки громадського транспорту «Перетворювач». Горіла обшивка стін та стелі продовольчої крамниці. Вогонь розповсюдився на загальну площу 40 кв. м.

На місце події прибуло 2 одиниці техніки та 8 рятувальників, які загасили полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться слідство.