На Луганщині легковик влетів в опору шлагбаума: загинуло троє людей

На Луганщині легковик зіткнувся з опорою залізничного шлагбаума: загинуло троє осіб.

В Луганській області, у м. Петровське м. Красний Луч, водій легкового автомобіля «ВАЗ-21103» учора ввечері, перетинаючи залізничний переїзд, не впорався з керування та допустив зіткнення з залізобетонною опорою залізничного шлагбаума. На тему: На Кіровоградщині «Peugeot 406» вискочив на зустрічку: шестеро поранених Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб.

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