На Луганщині легковик влетів в опору шлагбаума: загинуло троє людей

10:13, 04 серпня 2013
Суспільство
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На Луганщині легковик зіткнувся з опорою залізничного шлагбаума: загинуло троє осіб.

Швидка допомога

В Луганській області, у м. Петровське м. Красний Луч, водій легкового автомобіля «ВАЗ-21103» учора ввечері, перетинаючи залізничний переїзд, не впорався з керування та допустив зіткнення з залізобетонною опорою залізничного шлагбаума.

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Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб.

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