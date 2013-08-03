На Кіровоградщині «Peugeot 406» вискочив на зустрічку: шестеро поранених

У Кіровоградській області в дорожньо-транспортній пригоді травмовано шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася 2 серпня на 35 км автодороги «Олександрівка – Кіровоград - Миколаїв».

Водій автомобіля «Peugeot 406» з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями «Renault Kangoo» та «ВАЗ 111740». Після зіткнення автомобіль «Renault» з’їхав у кювет.

На тему: На Прикарпатті п’яний міліціонер збив електроопору (фото)

Внаслідок ДТП троє водіїв, один пасажир автомобіля «Peugeot» (громадянин Республіки Білорусь) та двоє пасажирів автомобіля «Renault» отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарень Кіровограда.

Серед травмованих двоє дітей: 4-х та 10-ти років.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини події.