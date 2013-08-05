Мельника вже виписали з лікарні

Ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника виписали з лікарні у Бучі (Київська область).

Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна".

Передбачається, що в середу, 7 серпня, Мельнику одягнуть спецбраслети , які будуть фіксувати його місцезнаходження, - за рішенням суду він перебуває під домашнім арештом.

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Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керує. На судові засідання Мельника привозили на "швидкій", адвокат стверджував, що його оперували. Медики спростували цю заяву: Мельнику проводили лише діагностичну процедуру.

1 серпня Печерський районний суд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно.