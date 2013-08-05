На завтра дощі обіцяють Криму й сходу України

Завтра вдень у східних областях України, а також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях та у Криму очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 23°; вдень 24-29°, на заході та півдні країни 28-33°, на Закарпатті 35-37°.

На тему: Цього тижня в Україні - до 37°

У Києві та області у вівторок - без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°,у Києві вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води у Чорному морі 19-24° (в районі Євпаторії 14°), в Азовському морі 22-25°; у Дніпрі біля Києва 21°.