ОПОРА роз'яснює права абітурієнтів "другої хвилі"

Про це УНІАН повідомили в ОПОРІ.

“Цього року знову спостерігаємо боротьбу приймальних комісій за контрактників. Починаючи від 1 серпня абітурієнтам, які не були рекомендовані у першій хвилі зарахування та знаходяться нижче у рейтинговому списку, працівники приймальних комісій телефонують та запрошують подати документи на навчання за кошт юридичних або фізичних осіб. При цьому вони аргументують, що шансів для вступу на бюджетну форму в абітурієнта немає”, - зазначають в мережі.

В ОПОРІ вважають такі дії приймальних комісій некоректними і наголошують, що зарахування на контрактну форму навчання відбувається лише після 11 серпня. “До цього часу комісії не мають права укладати угоди зі вступниками. Винятками є ті напрями підготовки вишів, у яких немає державного замовлення”, - нагадують в ОПОРІ.

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У мережі вважають за необхідне нагадати, що офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів. Рішення також розміщується на веб-сайті вищого навчального закладу.

“Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу. Однак це не є обов’язковою процедурою. Не чекайте дзвінка з приймальної комісії – дізнавайтеся про свої шанси на вступ самостійно”, - радять в ОПОРІ.

Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації також відбувається в інформаційній системі «Конкурс».

Експерти мережі зазначають, що проблема, яка турбує абітурієнтів – чи можна забрати оригінали документів у виші, де їх було рекомендовано до зарахування у першій хвилі, і перенести їх до іншого навчального закладу, де їх може бути рекомендовано у другій-третій хвилях.

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“Сумніви виникають через те, що у приймальній комісії вишів застерігають вступників, які попереджають, що можуть забрати оригінали документів, щоб подати їх до іншого навчального закладу, про неможливість забрати документи без відрахування студента. Очевидною є маніпуляція, до якої вдаються навчальні заклади, щоб втримати абітурієнтів з кращими балами та виконати план державного замовлення”, - роз'яснюють в ОПОРІ та зазначають, що відповідно до пункту 19.3. Умов прийому у 2013 році рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією за письмовою заявою вступника.

“Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається у день подання вступником письмової заяви. Тобто підстав для затягування терміну повернення оригіналів документів у приймальної комісії немає. Зразок заяви про повернення документів можна завантажити на сайті ОПОРИ”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, студенти, які будуть у сьогоднішніх списках вишів рекомендовані до зарахування (так звана друга “хвиля”), матимуть 3 повних дні (до 7 серпня включно) для подачі документів.

8 серпня виші оприлюднять третій список зарахованих - останньої третьої “хвилі” вступної кампанії.

Перша “хвиля” рекомендованих за зарахування була оприлюднена 1 серпня.