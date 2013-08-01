ОПОРА вказала на джерела зловживань під час вступу до вишів
Громадянська мережа ОПОРА заявляє про необхідність вирішити існуючу на сьогодні проблему зі вступом абітурієнтів на різні кваліфікаційні рівні, зокрема на підготовку молодших спеціалістів, магістрів тощо, де вступні іспити проводяться самими навчальними закладами.
Про це на прес-конференції в УНІАН заявила координатор кампанії «За прозорий вступ до ВНЗ», організованої ОПОРОЮ, Ольга Стрелюк, інформуючи про особливості перебігу вступної кампанії-2013.
За її словами, проблема при вступі на різні кваліфікаційні рівні потребує системного і комплексного вирішення, прийняття додаткової нормативної бази для врегулювання питання та виключення можливих зловживань як корупційного, так і іншого характеру.
Проблему показали спостереження, зауваження та скарги на гарячу лінію, організовану ОПОРОЮ, зазначила вона.
Зокрема, Стрелюк повідомила, що це стосується вступників на рівень молодшого спеціаліста, тобто після 9-ти класів. “Там залишилась та система, яка була до ЗНО. Тобто, після 9 класів діти йдуть у технікуми, коледжі, училища - це зараз називають вищими навчальними закладами І та ІІ рівні акредитації - і проходять вступні випробування у цих закладах. Є дуже багато звернень від батьків про невідповідність оцінювання, про суб'єктивність оцінки”, - сказала Стрелюк.
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“Батьки взагалі готові до ЗНО після 9-ти класів і очевидно, що це є виклик для Міністерства освіти і науки України, тому що зараз багато абітурієнтів не закінчують 11 класів в школах, а вступають після 9-го класу, щоб потім мати змогу вступити за скороченою програмою одразу на другий курс ВНЗ, оминаючи ЗНО”, - заявила вона.
За її словами, є необхідність запровадити ЗНО після 9-го класу і вступ на молодшого спеціаліста теж на основі ЗНО.
“Це всі медсестри, акушери, бухгалтери. Йдеться не тільки про слюсарів, а це цілий ряд професій, представники яких пізніше перепоступають і здобувають вищу освіту”, - зазначила Стрелюк.
Такі ж проблеми, за її словами, спостерігаються і під час здачі творчих конкурсів при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, наприклад за напрямком журналістика, архітектура, хореографія, співи тощо. “Основна скарга - відсутність нормальної зрозумілої системи оцінки проведення таких творчих випробувань, неможливість подати апеляції на результати творчого конкурсу. Не ведеться відеозйомки таких випробувань. І апеляція взагалі тут неможлива, оскільки вона б мала передбачати перескладання випробування, але перескласти теж неможливо окремі випробування. І тут маємо проблему”, - прокоментувала Стрелюк.
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Ідентична ситуація, за її словами, при вступі на рівень магістра, оскільки вступ відбувається у вищому навчальному закладі, складається іспит з іноземної мови і комплексний іспит із фаху. “І до нас звертається дуже багато випускників-бакалаврів, які з відзнакою закінчили бакалаврат, але не пройшли на держзамовлення у магістратуру навіть у своєму ВНЗ. І вони підозрюють в корупції чи то окремих викладачів, чи своїх одногрупників і однокурсників...”, - розповіла експерт.
Стрелюк повідомила, що такі скарги від вступників у магістратуру ОПОРА пересилає в Міністерство освіти. “Фактично тут абітурієнт - вже бакалавр - не може захистити чи відстояти своє право на прозорий вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень”, - зазначила вона.