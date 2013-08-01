ОПОРА вказала на джерела зловживань під час вступу до вишів

Про це на прес-конференції в УНІАН заявила координатор кампанії «За прозорий вступ до ВНЗ», організованої ОПОРОЮ, Ольга Стрелюк, інформуючи про особливості перебігу вступної кампанії-2013.

За її словами, проблема при вступі на різні кваліфікаційні рівні потребує системного і комплексного вирішення, прийняття додаткової нормативної бази для врегулювання питання та виключення можливих зловживань як корупційного, так і іншого характеру.

Проблему показали спостереження, зауваження та скарги на гарячу лінію, організовану ОПОРОЮ, зазначила вона.

Зокрема, Стрелюк повідомила, що це стосується вступників на рівень молодшого спеціаліста, тобто після 9-ти класів. “Там залишилась та система, яка була до ЗНО. Тобто, після 9 класів діти йдуть у технікуми, коледжі, училища - це зараз називають вищими навчальними закладами І та ІІ рівні акредитації - і проходять вступні випробування у цих закладах. Є дуже багато звернень від батьків про невідповідність оцінювання, про суб'єктивність оцінки”, - сказала Стрелюк.

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“Батьки взагалі готові до ЗНО після 9-ти класів і очевидно, що це є виклик для Міністерства освіти і науки України, тому що зараз багато абітурієнтів не закінчують 11 класів в школах, а вступають після 9-го класу, щоб потім мати змогу вступити за скороченою програмою одразу на другий курс ВНЗ, оминаючи ЗНО”, - заявила вона.

За її словами, є необхідність запровадити ЗНО після 9-го класу і вступ на молодшого спеціаліста теж на основі ЗНО.

“Це всі медсестри, акушери, бухгалтери. Йдеться не тільки про слюсарів, а це цілий ряд професій, представники яких пізніше перепоступають і здобувають вищу освіту”, - зазначила Стрелюк.

Такі ж проблеми, за її словами, спостерігаються і під час здачі творчих конкурсів при вступі на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, наприклад за напрямком журналістика, архітектура, хореографія, співи тощо. “Основна скарга - відсутність нормальної зрозумілої системи оцінки проведення таких творчих випробувань, неможливість подати апеляції на результати творчого конкурсу. Не ведеться відеозйомки таких випробувань. І апеляція взагалі тут неможлива, оскільки вона б мала передбачати перескладання випробування, але перескласти теж неможливо окремі випробування. І тут маємо проблему”, - прокоментувала Стрелюк.

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Ідентична ситуація, за її словами, при вступі на рівень магістра, оскільки вступ відбувається у вищому навчальному закладі, складається іспит з іноземної мови і комплексний іспит із фаху. “І до нас звертається дуже багато випускників-бакалаврів, які з відзнакою закінчили бакалаврат, але не пройшли на держзамовлення у магістратуру навіть у своєму ВНЗ. І вони підозрюють в корупції чи то окремих викладачів, чи своїх одногрупників і однокурсників...”, - розповіла експерт.

Стрелюк повідомила, що такі скарги від вступників у магістратуру ОПОРА пересилає в Міністерство освіти. “Фактично тут абітурієнт - вже бакалавр - не може захистити чи відстояти своє право на прозорий вступ на освітньо-кваліфікаційний рівень”, - зазначила вона.