Прокуратура звинуватила ФДМУ в руйнації більшості об’єктів відпочинку Донеччини

Як повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі прокуратури Донецької області, прокуратурою були проведені перевірки в регіональному відділенні ФДМУ в частині організації і здійснення контролю за утриманням, збереженням і використанням державного майна. У ході перевірки було встановлено, що унаслідок невиконання посадовцями фонду своїх службових обов'язків фактично зараз зруйновано 23 із 39 об'єктів відпочинку на території області.

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Зокрема, 5 таборів праці і відпочинку в Краматорську, в Старобешевському районі, клуб-табір праці і відпочинку в Краматорську, 2 будинки відпочинку в Урзуфі і Ялті (смт у Донецькій області - ред.), а також дитячий оздоровчий табір у Новоазовському районі.

За словами начальника відділу захисту конституційних прав і свобод громадян і інтересів держави прокуратури Донецької області Віталія Трофимчука, загальна сума збитку, заподіяного державі, перевищує 440 тис. грн.

За результатами перевірки прокуратурою області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про здійснення кримінального правопорушення посадовцями фонду держмайна з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 367 (службова халатність) КК України.