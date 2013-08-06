Черга на закордонні паспорти зникне до 24 серпня - міграційна служба

Про це сказано у повідомленні Державної міграційної служби, розміщеному на Урядовому порталі.

Водночас, у ДМС стверджують, що поточні черги для подачі заяв на оформлення закордонних паспортів, а також на отримання документів в органах ДМС практично відсутні.

Крім того, сказано у повідомленні, станом на 6 серпня до територіальних підрозділів щоденно надається в середньому близько 8 тисяч паспортів, що більш як удвічі перевищує кількість поданих заяв.

На тему: Одеську прокуратуру зацікавили зайві платежі за закордонні паспорти

На теперішній час до територіальних органів ДМС України доставлено майже 100 тисяч закордонних паспортів, виготовлених із використанням бланків ДП «Поліграфкомбінат Україна».

Також у ДМС нагадали, що починаючи з 12 липня виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон було відновлено, а вже з 22 липня Державна міграційна служба України працює у штатному режимі з виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон із терміном оформлення 10 днів (такі паспорти оформлюються без затримок).

Державне підприємство «Державний центр персоналізації документів», яке оформлює закордонні паспорти, працює у цілодобовому режимі та персоналізує всі бланки, що надходять з ДП «Поліграфкомбінат «Україна».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня в Україні виникла затримка з видачею закордонних паспортів. Вона була пов'язана зі зміною виробника бланків цього документа.

8 липня Державна міграційна служба і ДП «Поліграфкомбінат «Україна» уклали договір про закупівлю бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон, який дозволить нормалізувати ситуацію з видачею закордонних паспортів.

Раніше бланки закордонних паспортів виготовляв консорціум ЄДАПС.

23 липня керівництво поліграфкомбінату “Україна” пообіцяло до 2 серпня забезпечити в повному обсязі потребу регіонів у бланках закордонних паспортів.