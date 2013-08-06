Справу екс-мера Черкас Одарича розглядатиме Шевченківський суд Києва

Про це Одарич написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ щойно погодився з моїми аргументами про неможливість об'єктивного і неупередженого розгляду кримінальної справи в межах Черкаської області і переніс розгляд у Шевченківський райсуд міста Києва», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня депутати Черкаської міської ради проголосували за дострокове припинення повноважень мера міста Одарича. 40 депутатів із 42 присутніх підтримали це рішення, яке ініціювали представники фракції Партії регіонів.

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10 червня слідчим управлінням прокуратури Черкаської області Одаричу було вручено письмову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, ст. 172, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382 ККУ (грубе порушення законодавства про працю; зловживання службовим становищем, невиконання судового рішення), внаслідок чого міському бюджету завдано збитків на загальну суму майже 900 тис. грн.

11 липня прокуратура Черкаської області спрямувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням у скоєнні низки злочинів Одаричем.

"Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю", - йдеться у повідомленні.