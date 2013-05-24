Екс-мер Черкас Одарич став підозрюваним у кримінальній справі

"А ось і відповідь на вчорашню поспішність в суді... мене викликають на допит до слідчого як підозрюваного. Наскільки розумію, справа по звільненню Шабанова і Невесенка (колишні заступники мера - ред.). П"ятниця, друга половина дня... Все зрозуміло", - написав Одарич у своєму Facebook перед допитом.

Саме спілкування зі слідчим протривало 3,5 години.

"Цікаво, що телеграма про виклик мене на допит як підозрюваного була відправлена ще 21 травня. А на допиті слідчий повідомив, що "прокурор підозру ще не підписав". Як таке може бути?", - обурився Одарич.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Соснівський районний суд Черкас залишив в силі рішення міськради від 24 квітня щодо припинення повноважень мера Черкас Сергія Одарича. Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Олена Марцишевська оголосила рішення, яким Одаричу відмовлено у задоволенні його позову до Черкаської міськради. Суд відхилив усі вимоги Одарича.

У коментарі після засідання суду адвокат Одарича Валентина Теличенко заявила, що це рішення стало ще одним з тих, що свідчать про проблеми правосуддя в Україні і негативно позначиться на репутації країни.

24 квітня депутати Черкаської міськради достроково припинили повноваження мера Черкас Одарича. ”За” проголосували 40 депутатів із 42 присутніх. Рішення про відставку мера ініціювали представники фракції Партії регіонів.

Проте Одарич вважає рішення нелегітимним, оскільки для такого рішення потрібно 2/3 голосів, а в Черкаській міськраді голосують 60 депутатів і міський голова. Відповідно, дві третини - це 41.

17 травня відбулося перше засідання Соснівского райсуду Черкас, який переніс слухання справи щодо позову екс-мера Черкас Одарича до Черкаської міськради на 23 травня.