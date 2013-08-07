Стали відомі імена загиблих на заводі «Стирол»

Стали відомі імена «стиролівців», загиблих учора, 6 серпня, в результаті аварії на аміачному заводі № 1 концерну «Стирол». Список наводить сайт gorlovka.ua.

1. Горбунов Віктор, 43 роки, бригадир-монтажник

2. Кітнанов Олександр, 26 років, монтажник

3. Олійник В'ячеслав, 35 років, монтажник

4. Степанський Микола, 47 років, електрогазозварник

5. Мукринський Роман, 29 років, монтажник

Тим часом голова Донецької ОДА Андрій Шишацький повідомив, що всім постраждалим в повному обсязі надається медична допомога, в області є всі необхідні для цього медикаменти. Сім'ям п'ятьох загиблих буде надана допомога - на місці працює голова фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Він уточнив, що в лікарнях залишається 21 постраждалий. У той же час прес-служба ГСЧСУ повідомляє, що в лікарнях - 22 людей.