Очільнику УПЦ МП митрополиту Володимиру зробили операцію

Предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Блаженнішого митрополита Володимира планово прооперовано.

«Сьогодні, 7 серпня, у медичному центрі «Універсальна клініка «Оберіг»», де Предстоятель УПЦ отримує медичну допомогу і спостерігається, Блаженнішому митрополиту Володимиру проведено планову операцію», - повідомляє сайт Православ’я в Україні. «Перед операцією Блаженніший Митрополит Володимир прийняв Святих Христових Тайн, зробив відповідні розпорядження та попросив святих молитов вірних Української православної церкви. За інформацією спеціалістів клініки «Оберіг», операція пройшла успішно, стан пацієнта відповідає об’єму оперативного втручання», - сказано в повідомленні.

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