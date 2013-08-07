На Буковині селяни перекривали міжнародну трасу (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, у такий спосіб люди намагалися звернути увагу влади на необхідність відновлення мосту, який сполучає дві частини села.

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Міст було зруйновано під час повені ще 2010 року, але коштів на його ремонт досі не виділено.

Вартість відновлення мосту становить близько 700 тис. грн. Наразі люди, які бажають потрапити до іншої частини села до магазину, школи та церкви, змушені долати 10 кілометрів обхідної дороги.

В Чернівецькій обласній раді запевнили, що міст ремонтуватимуть, але усі документи ще в Києві на погодженні. Також невідомо, де взяти необхідну суму на ремонт.

Однак після того, як сьогодні близько 30 мешканців Грушівки перекрили міжнародну трасу, до них приїхав голова Глибоцької райдержадміністрації Микола Загарюк та пообіцяв, що ремонтні роботи розпочнуться у понеділок, 12 серпня.

«Якщо з понеділка не розпочнуться роботи, тоді будемо спілкуватись у прокурора. Ми обіцяємо, що наразі є фірма, яка готова покласти плиту, укріпити береги відповідно до проекту, щоб був у нас міст», - цитують Загрюка низка регіональних засобів масової інформації.

Зазначимо, що протягом року мешканці Чернівецької області вже кілька разів перекривали автошляхи державного та міжнародного значення, вимагаючи ремонту доріг. Зокрема, 29 травня люди перекрили автошлях у смт. Лужани та с. Мамаївці Кіцманського району, 8 липня – поблизу села Задубрівка Заставнівського району.