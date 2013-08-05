Корова на дві години перекрила головну автомагістраль Чехії

Як повідомила прес-секратар поліції Центральночеського краю Соня Будська, причина всьому - корова. Біла корова в чорних плямах вийшла на трасу на 37 кілометрі і пішла в бік Праги.

Так корова рухалася протягом сорока хвилин, повідомляє Чеське Радіо. Потім корова лягла на дорогу і близько півгодини пронизливо мукала. Потім корова перейшла на інший бік траси і пішла у напрямку в бік Брно. Ніхто з водіїв не наважився прогнати корову або вивести її з траси.

За пересуванням корови поліцейські спостерігали з вертольота. Правоохоронцям вдалося знайти власника корови, і він разом з поліцейськими прибув на місце. Корова зраділа своєму господареві, заспокоїлася, навіть намагалася облизати не тільки господаря, а й поліцейських і водіїв авто. Як повідомив господар корови, його улюблениця покинула хлів рано вранці, і він шукав її вже кілька годин. Після того, як корова залишила магістраль, рух машин відновився.