Посол США засудив наругу над прапором України

Як зазначається у повідомленні, розміщеному на сайті МЗС, про це Пайєтт сказав під час зустрічі із заступником міністра закордонних справ України Віктором Майком після вручення копії вірчих грамот.

Посол підтвердив підтримку з боку американського уряду євроінтеграційних прагнень України, зокрема, підписання у листопаді цього року Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

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Майко привітав Пайєтта з призначенням і побажав йому успіхів під час роботи на новій посаді. Сторони обговорили актуальні питання співробітництва між Україною та США, зокрема, у політичній і торговельно-економічній сферах.

Окремо було наголошено на важливості подальшого поглиблення співпраці в енергетичній галузі.