Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив Посол Грузії в Україні Михайло Уклеба.

Торкаючись питання співробітництва двох країн у сфері туризму, посол зазначив, що в 2012 році більше 70 тисяч українських туристів відвідали Грузію, що на 29% більше, ніж у 2011 році.

За словами посла, в першій половині 2013 року зростання туризму становило, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, 73%, тобто близько 50 тисяч українських туристів відвідали Грузію.