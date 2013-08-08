Кабмін продасть 100% акцій «Лисичанськвугілля»

Про це йдеться в урядовій постанові №507 від 17 липня 2013 року.

Згідно з документом, Кабмін також вирішив цілком приватизувати шахтоуправління «Донбас».

Раніше передбачався продаж окремо шахт, що входять до «Лисичанськвугілля».

Як раніше повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року «Лисичанськвугілля» акцептувало пропозицію Tian Di Science & Technology Ltd (Китай) про поставки гірничошахтного обладнання в рамках проекту технічного переоснащення відособленого підрозділу «Шахта імені Д. Мельникова» на 59,4 млн дол. (без ПДВ). Закупівля обладнання відбувається за рахунок коштів кредиту Державного банку розвитку Китаю в розмірі 85 млн дол., залученого підприємством у вересні 2011 року. Кредит залучено до 2020 року з вартістю обслуговування 35,463 млн дол.

За умовами тендеру, китайська корпорація поставить на шахту 38 одиниць гірничо-шахтного обладнання до 2017 року.

У червні 2011 року було підписано комерційну угоду між ВАТ “Лисичанськвугілля” і китайською державною корпорацією Tian Di, якою передбачалася модернізація шахти ім. Мельникова. Документ було підписано в рамках Меморандуму від 2010 року про співпрацю у вугільній галузі між Міністерством вугільної промисловості України і Державним банком розвитку Китаю.

Підприємство "Лисичанськвугілля", видобуває вугілля енергетичних марок, об'єднує чотири шахти: ім. Р. Капустіна, ім. Д. Мельникова, "Привольнянську" і "Новодружівську".