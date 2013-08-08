Кабмін виключив 11 шахт із списку приватизації

Відповідне рішення закріплене в урядовій постанові №507 від 17 липня 2013 року.

Згідно з документом, уряд виключив зі списку 6 шахт у Донецькій області, 4 шахти в Луганській області та одну шахту у Львівській області.

Разом з тим, до переліку об'єктів для приватизації додано шахтоуправління імені С.М. Кірова (м. Макіївка, Донецька обл.).

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Кабінет міністрів України своєю постановою затвердив перелік вугледобувних підприємств, що підлягають приватизації в 2012-2014 рр., куди увійшло 66 державних шахт, розташованих у Донецькій, Луганській, Львівській та Волинській областях.

У грудні 2012 року Мінфін повідомив, що за умови виконання програми економічних реформ на 2010-2014 роки в частині приватизації та передачі в концесію державних вугледобувних підприємств і шахт витрати державного бюджету у вигляді дотацій вугільному сектору в 2013 році скоротяться на 4,7 млрд грн – з 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, зокрема витрати за собівартістю готової вугільної продукції скоротяться на 2,1 млрд грн – з 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.