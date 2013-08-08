Військові вирішили раптово перевірити, що може український флот
На кораблях, частинах та підрозділах Військово-морських силах Збройних сил України розпочато раптову перевірку бойової готовності.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, перевірка проводиться відповідно до розпорядження начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил.
Визначені кораблі, частини та підрозділи приведені у готовність до виконання навчально-бойових завдань, за умовним сигналом розпочали безпосередньо виконання запланованих заходів на полігонах бойової підготовки.
Військові моряки здійснюють заходи у взаємодії із підрозділами Повітряних сил і Сухопутних військ.
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Під час перевірки буде проведено комплекс навчань відповідно до бойового призначення сил з організації усіх видів оборони та захисту в різних умовах обстановки. Загалом до раптової перевірки залучено близько 30 бойових кораблів та допоміжних суден, понад 15 літаків та вертольотів, інші підрозділи.
Зазначені заходи військової діяльності проводяться у суворій відповідності до міжнародних договорів та угод України у сфері контролю над озброєннями, наголосили у прес-центрі.