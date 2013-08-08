У Донецьку на будівництві храму загинув робітник, шестеро постраждали

18:37, 08 серпня 2013
Суспільство
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У Донецьку на будівництві храму один робітник загинув і шість постраждали.

робітник / Фото : Сегодня

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, встановлено, що під час виконання робіт зі спорудження храму у Ленінському районі Донецька сьогодні, 8 серпня, близько 16.00 сталося обвалення будівельних споруд. В результаті події загинув робітник 1955 року народження, ще 6 працівників постраждали і з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до медичних установ.

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Дані за фактом аварії занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей) КК України.

Слідство проводять органи міліції. Прокуратура Донецька здійснює процесуальне керівництво ходом попереднього розслідування.

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