Померла 11-річна дівчинка, яка була в комі після спроби вбивства

Про це УНІАН повідомили в Одеській дитячій обласній клінічній лікарні, куди дитину доставили з Роздільнянського району.

Згідно з повідомленням, Таня Мунтяну з Новокостянтиновки після спроби задушення впала у кому. Вона померла 7 серпня, не виходячи з непритомного стану.

Як пояснив УНІАН начальник відділу зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області Володимир Шаблієнко, стаття кримінального провадження буде перекваліфікована, коли з лікувальної установи надійдуть відповідні документи.

«Поки що документи з лікарні не надходили», - сказав Шаблієнко.

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Як повідомляв УНІАН, 30 липня опівночі до чергової частини Роздільнянського райвідділу міліції надійшло повідомлення з Роздільнянської районної лікарні про те, що до медичної установи в непритомному стані доставили 11-річну мешканку району із слідами задушення на шиї.

Через дві доби за підозрою в замаху на вбивство були затримані жителі цього району - 19-річний хлопець і 16-річна дівчина. Встановлено, що затримана була співмешканкою рідного брата потерпілої, і проживала разом з ними. Того вечора 11-річна дівчинка побачила в лісосмузі свою майбутню родичку в обіймах невідомого чоловіка, і пообіцяла розповісти про це старшому братові. Хлопець, наздогнавши дитину, звалив її на землю і прикрив рот, а його подруга накинула дріт на шию дівчинці і почала душити. Коли дитина знепритомніла, вони залишили її в кущах, будучи упевненими, що вбили. Для того, щоб заплутати сліди, ще й імітували згвалтування, знявши з неї нижню білизну.