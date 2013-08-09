Справу проти «українського моджахеда» в Єгипті закрили

Про закриття справи проти "українського моджахеда" повідомила заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС Олена Ващенко.

«За інформацією посольства України в Єгипті, отриманою ними від адвоката нашого співвітчизника, Генеральна прокуратура Арабської Республіки Єгипет ухвалила рішення про закриття справи проти українського громадянина через відсутність складу злочину», – сказала Ващенко Радіо Свобода.

За її словами, нині вирішується питання про відправлення українського громадянина додому.

Як повідомляв УНІАН, у липні українські ЗМІ повідомили, що у Шарм-ель-Шейху (Єгипет) було затримано 23-річного громадянина України Рашида, якого підозрюють у тому, що він найманцем воював у рядах ісламістів - прихильників скинутого Президента Мохаммеда Мурсі, а також на боці сил, які прагнуть позбавити влади Президента Сирії Башара Асада.

Наголошується, що взяли його випадково - після ДТП, в якому постраждав Рашид. За даними зарубіжних ЗМІ, його доставили в лікарню, а в авто, яке належить йому, поліція знайшла виданий владою Сирії документ на ім'я громадянина України з його фото, на якому на перекресленому офіційному тексті стояв напис «Моджахед, спеціальність - журналіст». Також в авто виявили військову форму і чорні прапори з релігійними написами. Дружина українця, яка з 30 травня проживає в одному з готелів Шарм-ель-Шейха, нібито визнала, що її чоловік воює на боці повстанців у Сирії, пише газета.