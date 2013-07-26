"Український моджахед" лежить у Єгипті з пошкодженим хребтом

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.

Він зазначив, що наразі МЗС очікує офіційну інформацію від влади Єгипту. Водночас, за словами Перебийноса, наш консул вже зв'язався з громадянином України. “Він (громадянин України - УНІАН) перебуває у тяжкому стані і йому потрібна операція на хребті. У нього є травми після автокатастрофи. Раніше розглядалось питання про його транспортування до Каїра для проведення операції, але у зв'язку зі складною безпековою ситуацією, зараз розглядається питання про те, що лікар з Каїру може приїхати для того, щоб зробити операцію в Шарм-ель-Шейху”, - сказав він.

За словами Перебийноса, хлопцеві 23-роки, але з етичних причин його ім'я і прізвище не називається.

На уточнююче запитання кореспондента УНІАН, чи відповідає дійсності інформація про те, що даний громадянин був найманцем, співрозмовник агентства відповів: “Він заперечує будь-яку причетність до будь-яких угруповань. Станом на сьогодні, за словами цього громадянина, йому з боку єгипетських правоохоронних органів не висувалось будь-яких звинувачень про порушення місцевого законодавства”.

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Як повідомляв УНІАН, з посиланням на газету «Сегодня» (№159 від 25 липня), у Шарм-ель-Шейху (Єгипет) було затримано 23-річного громадянина України Рашида, якого підозрюють у тому, що він найманцем воював у рядах ісламістів - прихильників скинутого Президента Мохаммеда Мурсі, а також на боці сил, які прагнуть позбавити влади Президента Сирії Башара Асада.

Наголошується, що взяли його випадково - після ДТП, в якому постраждав Рашид. За даними зарубіжних ЗМІ, його доставили в лікарню, а в авто, яке належить йому, поліція знайшла виданий владою Сирії документ на ім'я громадянина України з його фото, на якому на перекресленому офіційному тексті стояв напис «Моджахед, спеціальність - журналіст». Також в авто виявили військову форму і чорні прапори з релігійними написами. Дружина українця, яка з 30 травня проживає в одному з готелів Шарм-ель-Шейха, нібито визнала, що її чоловік воює на боці повстанців у Сирії, пише газета.