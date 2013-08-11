Завтра в Україні збережеться спекотна погода без опадів
14:02, 11 серпня 2013Суспільство
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Завтра, 12 серпня, на території України збережеться спекотна погода без істотних опадів.
Завтра в Україні буде спекотно
Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів 20-25°, у західних областях 11-16°; вдень 30-35°, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях 25-30°.
У Києві та Київській області завтра без істотних опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі по області 14-19°, вдень 25-30°; у Києві вночі 17-19°, вдень 28-30°.
Сьогодні, 11 серпня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-26°; в Дніпрі біля Києва 23°.
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