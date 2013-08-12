У Львові п‘яний водій збив на тротуарі двох дітей: 5-річний хлопчик загинув
У Львові п’яний водій „дев‘ятки” скоїв наїзд на тротуарі на двох малолітніх дітей. Від отриманих травм п’ятирічний хлопчик помер у лікарні.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, ДТП трапилася 11 серпня, близько 19.55, на вулиці Довженка.
Як зазначається у повідомленні, 32-річний водій керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на тротуар, де скоїв наїзд на шестирічну дівчинку та її п’ятилітнього брата, які були на велосипедах. Після цього автомобіль врізався у дерево.
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Каретою «швидкої» дітей було доставлено до лікарні. Медики діагностували у дівчинки множинні забої, а в хлопчика – важку політравму. Пізно ввечері хлопчик помер у реанімаційному відділенні лікарні.
Триває розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї трагічної ДТП.