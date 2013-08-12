Яцуба попросив журналістів «не смикати тему відносин з Росією»

Будівля в Севастополі за адресою вул. Частника, 56, із якої 8 серпня військові Чорноморського флоту Росії видворили севастопольських анархістів, є переданою в оренду російському флоту власністю України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба, пославшись на офіційну відповідь керівника Регіонального фонду державного майна України в Автономній республіці Крим і Севастополі.

Яцуба звернувся до фонду у зв'язку з повідомленнями, що з'явилися в ЗМІ, про нібито «зачистку», що мала місце, й «силове захоплення» російськими військовими соціально-культурного центру в центрі Севастополя. Міський голова при цьому попросив журналістів, «зокрема севастопольських, враховувати особливості Севастополя».

Відзначивши, що стабільність у відносинах між Україною та Росією є «незаперечним досягненням», губернатор закликав «не смикати цю тему», «обережно ставитися до формулювань і оцінок», оскільки, як сказав він, «охочих погратися в політику дуже багато».

Яцуба також повідомив, що на місці інциденту побував і представник управління МВС у місті Севастополі.

Водночас на ЧФ РФ спростували факт силового захоплення будівлі «соціально-культурного центру».

Як повідомив УНІАН представник командування ЧФ РФ, будівля по вулиці Частника, про яку йде мова, зовсім не соціально-культурний центр, як повідомляється в деяких ЗМІ, а лабораторія флоту, й вона, хоч і порожня, але як і раніше належить ЧФ РФ, а саме Центру забезпечення ЧФ РФ.

За інформацією представника флоту, прибулі на територію об'єкту на прохання жителів сусідніх будинків військовослужбовці комендантського чергового підрозділу зафіксували пошкоджені дверні замки і печатку на них, а також «неформалів», які перебували на території.

Особи, які "несанкціоновано перебували тут, були перепроваджені з незаконно займаної ними території", - повідомив представник командування.

При цьому, як підкреслив офіцер, ні до кого з боку військовослужбовців не застосовувалися насильницькі заходи, «неформали» знімали те, що відбувалося на телефон, і при цьому ніхто в них нічого не вилучав.

*** Згідно з поширеними минулого тижня повідомленнями кримських ЗМІ, порожню будівлю по вул. Частника, 56, наприкінці липня зайняли активісти місцевої організації анархістів. Анархісти оголосили про створення в будівлі «соціально-культурного центру — вільного від держави та інших ієрархічних інститутів простору, націленого на просування в широкі маси ідей самоврядування, взаємодопомоги та вільної творчості».

8 серпня анархісти заявили, що будівля була атакована військовими РФ, які переважали за кількістю. «Не попереджаючи наперед, силовики ввірвалися на майданчик, озброєні автоматами, й змусили залишити територію». На прохання неформалів, на місце події були викликані співробітники міліції. Вони простежили за процесом виселення й склали протоколи.