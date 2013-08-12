Ноу-хау на Дніпропетровщині: ув'язнені зможуть отримувати електронні передачі

У Дніпропетровській області ув’язнені зможуть отримувати електронні передачі від родичів.

Про це повідомив начальник прес-служби управління Державної пенітенціарної служби України в Дніпропетровській області Ярослав Костюченко, пише Радіо «Свобода».

За його словами, від сьогодні проект електронних передач для ув’язнених працює у тестовому режимі, а за два тижні він буде діяти в повному обсязі.

На тему: Тюремники кажуть, що в'язні будували дім не начальнику колонії

Як зазначив Костюченко, нововведення має полегшити родичам і близьким арештантів передавання передач за ґрати: ті товари, які є в наявності в магазинах виправних установ, рідні зможуть замовити для ув’язнених через інтернет і оплатити банківською карткою.

Як вважають у пенітенціарній службі, це дозволить родичам засуджених заощадити кошти на дорогу. Крім того, як відзначив Костюченко, ціни на ці товари будуть нижчими за ринкові.

У пенітенціарній службі розраховують, що найбільш затребуваними товарами в інтернет-магазині будуть предмети побутової хімії, чай, кава, сигарети, солодощі.

«Якщо цей проект матиме успіх, у перспективі ми плануємо спробувати ще одну новацію – організувати листування родичів та близьких з ув’язненими за допомогою електронної пошти», – сказав Костюченко.

Відзначається, що у Дніпропетровській області діє 14 закладів пенітенціарної системи, де утримується близько 15 тисяч осіб.