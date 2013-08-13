Янукович скасував указ Кучми

Президент України Віктор Янукович скасував указ Президента "Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва і розвитку ринку зерна" від 29 червня 2000 року.

Текст указу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

"Визнати таким, що втратив чинність, указ Президента України від 29 червня 2000 року № 832 "Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна", - йдеться в указі.

На тему: Мінсільгосп США значно підвищив прогноз урожаю пшениці в Україні

Як повідомляв УІНАН, указом тодішнього Президента Леоніда Кучми "Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва і розвитку ринку зерна" №832 від 29 червня 2000 року передбачалося, що селяни зможуть після збирання урожаю продавати зерно за так званими заставними цінами, а потім продавати його ще раз вже за ринковими цінами і компенсувати заставну ціну державній установі, що уповноважена на здійснення торгівлі зерном за заставними цінами. А такою установою, згідно з указом, була державна акціонерна компанія "Хліб України".

"Впровадження механізму заставних цін дозволить уникнути сезонного коливання цін на зерно, яке зараз становить близько 10 разів, і привести його до рівня 2-3 разів", - зазначав тодішній заступник глави Адміністрації Президента Павло Гайдуцький.