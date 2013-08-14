Ліквідація наслідків вибуху в багатоповерхівці обійдеться мінімум в 7,5 млн. грн

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник управління з питань будівництва Луганської міської ради Юрій Зензер.

«Існує кілька попередніх варіантів з відновлення будівлі. На мінімальний буде потрібно близько 7,5 млн. грн. Зараз проводиться додаткове обстеження будівлі спільно зі слідчими органами і спеціалізованим інститутом. Упродовж 2-3 днів буде розроблена більш точна кошторисна документація», - сказав Зензер.

«Була версія розбирання верхніх поверхів, але за результатами більш детального обстеження поки що ми до цього не дійшли. Поки що зупиняємося на тому, що основний конструктив, який пошкоджений, відновлюватиметься і посилюватиметься», - сказав начальник управління.

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За його словами, після завершення роботи слідчих органів, в будинку з поверхів будуть прибрані конструкції, що обрушилися, після чого почнеться підключення комунікацій.

Також буде оцінена можливість проживання в будинку тих мешканців, чиї квартири від вибуху не постраждали.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в центрі Луганська у висотному житловому будинку по вул. Шевченка стався вибух газу, внаслідок якого загинули 2 людей, 10 — госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. З них четверо — діти.

Прем'єр-міністр Україна Микола Азаров доручив Міністерству фінансів виділити з резервного фонду держбюджету кошти на відновлення і реконструкцію цього будинку.