Україна запрошує експертів РФ на фабрики-виробники Roshen

Про це у коментарі для телеканалів повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта.

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«Ми хочемо, щоб будь-які інспектори з російського боку, якщо є в цьому потреба, приїхали на фабрики виробника і провели перевірки і ще раз переконалися, в тому, що продукція є якісна. Якщо будуть виявлені якісь недоліки - тоді зробити план їх усунення. Але головне - ми вважаємо, що сьогодні є всі умови і підстави, для того щоб на першому етапі, поки все це робитиметься, щоб відкрити доступ продукції на ринок і дати можливість нашим українським фабрикам працювати в тому режимі, в якому вони працювали раніше", - заявив А.Максюта.