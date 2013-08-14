У Дніпро-Бузькому лимані виловили північноамериканського блакитного краба (фото)

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Херсондержрибоохорони.

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Рибалки звернулися до Херсондержрибоохорони, оскільки самі не змогли визначити, що ж вони зловили.

Виявилось, що це блакитний краб, батьківщиною якого є східне узбережжя Північної Америки.

Фахівці Херсондержрибоохорони виловлений екземпляр краба мають намір передати в акваріум Скадовського дельфінарію, де його зможуть побачити жителі й гості області.

Довідка УНІАН. Блакитний краб — ракоподібне сімейства Portunidae. Виростає до розмірів панцира 20 см у ширину й понад 10 см у довжину й маси близько 1 кг. Забарвлення панцира має блакитний відтінок. На батьківщині м'ясо блакитного краба вважається делікатесом і видобувається у відносно великих обсягах.

Первинна батьківщина — атлантичне узбережжя Північної та Південної Америки. З розвитком торгового флоту цей краб із баластними водами суден поширився в багатьох морях, в яких раніше не жив. У Європі інтродукований вид було вперше виявлено в 1900 році.

У Чорному морі перші згадки про блакитного краба були в 1967 році: тоді його виловили в одиничному екземплярі біля берегів Болгарії. Після цього офіційно зафіксовано вилов ще 4 екземплярів у Керченській протоці й в Азовському морі – в 1975 і 2006 роках відповідно.