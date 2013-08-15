Україна поставить питання митної блокади на засіданні ЄЕК в п'ятницю

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на нещодавно призначеного представника України при ЄЕК Віктора Суслова.

"Звичайно, я думаю, що розмова щодо ситуації має бути, хоча б з тієї причини, що досі українська сторона на урядовому рівні офіційно не отримувала повідомлень від російської сторони про суть прийнятих рішень і характер зауважень до продукції з імпорту", - сказав він, відповідаючи на питання, як Україна реагуватиме на ситуацію на кордоні.

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Українську делегацію на засіданні ради ЄЕК, яке відбудеться в п'ятницю в Суздалі, очолюватиме віце-прем'єр Юрій Бойко, повідомив Суслов. "Я їду разом з ним і вперше буду там представлений", - додав він.

Відповідаючи на запитання, чи буде Україна вживати будь-яких заходів, Суслов сказав: "Спочатку потрібно, безумовно, з'ясувати причини того, що відбувається". Він висловив упевненість, що Україна отримає вичерпну інформацію від Росії, і спільними зусиллями сторони знайдуть вирішення проблеми.

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Нагадаємо, Федерація роботодавців України в середу заявила про проблеми з постачаннями української продукції в РФ. На її думку, це може призвести до подорожчання або навіть зриву постачань споживачам і, в підсумку, втрати українськими експортерами у другому півріччі близько 2,5 мільярдів доларів. За даними українських ЗМІ, ФМС Росії посилила контроль за вантажами з України більш ніж для 40 компаній.

Джерела агентства, знайомі з ситуацією, підтвердили, що був посилений профіль системи управліннями ризиками на кордоні з Україною. Митні органи застосовують систему управління ризиками для визначення товарів, що підлягають контролю, а також його ступеню. У той же час в департаменті прес-служби та інформації уряду РФ заявили, що рішень на рівні уряду з регулювання імпорту з України не приймалося, - це компетенція митних органів.