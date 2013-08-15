Врадіївських міліціонерів окропили святою водою (фото)

У селищі Врадіївка Миколаївської області, де за згвалтування та побиття місцевої мешканки Ірини Крашкової до відповідальності притягуються працівники міліції, освячено будівлю райвідділку та особовий склад.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області, відповідний захід на запрошення тимчасово виконуючого обов’язки начальника Врадіївського РВ Валерія Коби провів отець Микола Московської митрополії УПЦ, до святкування великого християнського свята – Спаса.

Як повідомили у ВЗГ, священнослужитель прочитав проповідь всьому особовому складу місцевого відділу міліції про необхідність духовного зростання міліціонерів, побажав добросовісно ставитись їм до своїх обов’язків та Божої допомоги в нелегкій службі.

"Після цього отець Микола окропив святою водою усі кабінети Врадіївського райвідділу міліції, а також увесь особовий склад працівників райвідділу та службові автомобілі", - зазначили у ВЗГ.