Ще одного із врадіївських ґвалтівників протримають у СІЗО до кінця вересня

Центральний районний суд міста Миколаєва ухвалив рішення продовжити утримання під вартою підозрюваного у зґвалтуванні і спробі вбивства 29-річної мешканки Врадіївки Ірини Крашкової лейтенанта міліції Дмитра Поліщука до 27 вересня.

Як повідомив УНІАН представник прокуратури у Миколаївській області, таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

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Вчора, 14 серпня, було продовжено термін утримання під вартою підозрюваному Поліщуку до 27 вересня 2013 року. «Обґрунтованість провини підозрюваного у скоєнні інкримінованих йому злочинів - доведено. Найближчим часом будуть продовжені терміни утримання під вартою іншим підозрюваним у зазначеній справі», - повідомив заступник прокурора області Дмитро Єфименко.

Як уточнили УНІАН у прокуратурі, подані клопотання про продовження арешту підозрюваному у замаху на вбивство Крашкової і розбої єгерю Рябіненку і майору міліції, заступнику начальника Врадіївського райвідділу міліції Михайлу Кудринському, який підозрюється в перевищенні службових повноважень і спробі приховати злочин.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Центральний районний суд міста Миколаєва ухвалив рішення продовжити утримання під вартою підозрюваного у зґвалтуванні і спробі вбивства Крашкової капітана міліції Євгена Дрижака до 27 вересня.

27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Ірину Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації. 28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завдання тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Євгена Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним в зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (скоєння довершеного замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.