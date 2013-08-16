Фотовиставка, присвячена Києво-Печерській лаврі, відкрилась у Румунії

Як повідомляє прес-служба Міністерства культури України, відкриття виставки супроводжувалося демонстрацією українських науково-популярних фільмів «Агапіт. Стріла заздрощів – поєдинок» та «Князь-інок Микола Святоша», а також експонуванням колекції нових видань церковних книг і творів українського народного мистецтва.

Виставка «Києво-Печерська лавра – святиня України», підготовлена Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником, у Культурно-інформаційному центрі при Посольстві України в Румунії триватиме до вересня 2013 року, після чого вона експонуватиметься по черзі в 12-ти регіонах компактного проживання українців у Румунії.

За словами радника Посольства Теофіла Рендюка, фотовиставка, присвячена Києво-Печерській лаврі, привертає увагу відвідувачів до особливої ролі цього святого місця у збереженні та зміцненні православ’я не лише в Україні, а й в інших країнах Східного обряду.

Фотовиставка «Києво-Печерська Лавра – святиня України» успішно відбулась у Французькій Республіці (Париж, Страсбург) та в Ізраїлі (Тель-Авів). До кінця року презентація фотовиставки планується в Греції, Грузії та Чорногорії.