В Одесі міліціонер вкрав "жіноче авто" і хотів його продати

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеси, прокуратура Київського району Одеси 11 серпня повідомила про підозру міліціонеру у зловживанні службовим становищем і незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 289 КК України).

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12 серпня суд міліціонеру обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

«Прокуратурою за матеріалами органів внутрішніх справ почато кримінальне провадження.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що співробітник карного розшуку міліції, домовившись з іншим громадянином, заволодів легковим автомобілем з метою його подальшого продажу», - повідомили у прес-службі.

Як пояснили у прес-службі, легковий Daewoo Matiz, що належить жінці, зловмисники викрали, після чого поставили на майданчику і планували продати.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.