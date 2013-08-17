Через нову ділянку траси Київ-Чоп у селян хочуть за безцінь забрати землю (відео)

Таку ціну селянампропонують за городи, через які спроектували об'їзну ділянку міжнародної траси Київ-Чоп, йдеться у сюжеті ТСН.

Селяни будівництво об'їзного шляху підтримують, але задарма віддавати землі відмовляються.

"Вони дають 5 грн за метр квадратний. Це 5 тис. грн за 10 сотин. Та наш урожай, якщо його продати, то буде 5 тис. на рік", - обурюються місцеві.

Селяни кажуть, що об'їзну дорогу спроектували так, що вона пролягає просто посередині їхніх ділянок, які чиновники пропонують викупляти частинами.

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Окрім городів, будівництву дороги заважають ще й шість будинків. На їхньому місці планується звести дорожню розв'язку з мостами. Власникам цих будинків обіцяли звести нове житло, але далі залитого фундаменту справа не пішла. Чиновники виправдовуються тим, що будівництво продовжиться, тіль-но вони отримають загальний акт на землю, який дозволить будувати дорогу.

"Ми готові будувати, але ми не можемо викупити землю. В зв'язку з такою ціною люди не продають. У нас повинен бути один державний акт на всі ці землі. І навіть, якщо 179 людей нам продадуть, а один не захоче, то нам ніхто не дасть загальний акт", - пояснив керівник Служби автомобільних доріг у Закарпатті Василь Маркович. Утім, збільшити ціну за землю, чиновники не мають права. П'ять грн за квадратний метр - це ціна, яку вирахували експерти.