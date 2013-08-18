У Києві освячують Собор Воскресіння Христового (фото)

Голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк та депутати “Батьківщини”, серед яких Андрій Іванчук, Лілія Гриневич, Олена Кондратюк, Микола Княжицький, Степан Кубів, Михайло Хміль, Максим Бурбак, Володимир Шкварилюк, Володимир Бойко, беруть участь в урочистостях з нагоди освячення Патріаршого Cобору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

У Соборі Воскресіння Христового триває Архієрейська служба Божа.

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Як нагадали у прес-службі, 17-18 серпня відбувається Всецерковна проща до Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві та його освячення.

Наріжний камінь Собору Воскресіння Христового було закладено 2002 року. Храм будувався «соборно», на пожертви вірних з усього світу.

«Урочистості з нагоди освячення Собору, зведеного на березі Дніпра, знаменують повернення Української греко-католицької церкви до її коренів часів Володимирового Хрещення, 1025-річчя якого УГКЦ також святкує у ці дні», – зазначається повідомленні.