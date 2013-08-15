УГКЦ очікує до 20 тисяч паломників на своє святкування Дня Хрещення Русі

В Українській греко-католицькій церкві очікують більш як 20 тисяч прочан на посвячення Патріаршого собору Воскресіння Христового та святкування 1025-річчя Хрещення Русі-України, що відбудеться 17-18 серпня у Києві. Про це повідомив о. Любомир Яворський, керівник Патріаршого паломницького центру УГКЦ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації УГКЦ, перші паломники прибудуть в Україну вже в п’ятницю, 16 серпня. Це будуть вірні з Канади, Бразилії, США, Аргентини, Австралії, країн Західної Європи, Великої Британії, Казахстану, Білорусі та Росії.

Проведення основних святкових заходів заплановане на 17-18 серпня і включатиме такі події: Всеукраїнський з’їзд спільнот «Матері в молитві», виставки «Патріарх Йосиф Сліпий» та «Папа і Україна», Освітній форум «Християнські цінності в освіті. Виклики та перспективи», концерти духовної музики, нічні молодіжні чування, благодійний бенкет, духовно-мистецьку програму, Урочисту академію в Національному палаці мистецтв «Україна».

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Центральними подіями стануть: Молебень до святого рівноапостольного князя Володимира та Всенічна з Чином освячення Патріаршого собору (екстер’єр) – 17 серпня; Урочистий процесійний похід, Архиєрейська Божественна Літургія, Чин освячення Патріаршого собору (інтер’єр), відновлення хресних обітів і Чин освячення води на Дніпрі – 18 серпня.

Від 9-ї години 18 серпня Перший Національний телеканал транслюватиме в прямому ефірі Архиєрейську Літургію, під час якої освятять престол Патріаршого собору Воскресіння Христового.

Як повідомляється, рішення про побудову Патріаршого собору Воскресіння Христового на лівому березі Дніпра Синод Єпископів УГКЦ ухвалив 2002 року. Проект собору розробив у традиціях сучасного церковного зодчества архітектор Микола Левчук.

Разом із адміністративною будівлею собор утворює Патріарший центр УГКЦ площею 1,72 гектари.

Будівництво комплексу розпочалося 9 вересня 2002 року.

27 жовтня того ж року відбулося освячення наріжного каменя за участю тодішнього глави УГКЦ Блаженнішого Любомира (Гузара). Богослужіння відтоді проводилися в тимчасовій молитовній каплиці.

У жовтні 2004 року освячено та встановлено на бані п’ять хрестів. В освяченні взяли участь єпископи УГКЦ чотирьох континентів світу.

21 серпня 2005 року на площі біля храму за участю кількох тисяч вірних відбулися урочистості з нагоди перенесення осідку глави Церкви зі Львова до Києва.

19 січня 2006 року в підвальній частині храму було відправлено першу літургію.

27 березня 2011 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбулася інтронізація новообраного Предстоятеля УГКЦ Блаженнішого Святослава (Шевчука).

Висота храму – 50 метрів, він уміщує 1,5 тисячі осіб.