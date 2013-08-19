На трасі Запоріжжя-Донецьк загорівся бензовоз з 38 тоннами пального

16:24, 19 серпня 2013
Суспільство
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У Вільнянському районі Запорізької області з невстановленої причини сталося займання бензовозу.

Бензовоз перевозив майже 40 тонн пального

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Запорізькій області, повідомлення про подію на «101» надійшло сьогодні, 19 серпня, близько 5-ї ранку від водія транспортного засобу.

«На 24-му кілометрі траси Запоріжжя- Донецьк (Вільнянський район Запорізької області) водій бензовозу «Volvo», в якому було 38 тонн дизпального, побачив займання задніх коліс і звернувся до «101», - повідомили у прес-службі.

На місце події прибули 18 людей особового складу і 5 одиниць техніки.

«Що б не допустити вибуху, рятувальники одночасно охолоджували цистерну і гасили вогонь. Тактику було обрано вірно – вибуху палива вдалося уникнути. Займання ліквідовано», - повідомили в ДСНС.

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Зараз на місці події працюють співробітники правоохоронних органів. Офіційних даних про те, що стало причиною займання бензовозу, на даний момент немає.

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