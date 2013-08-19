ЗМІ: Ліберійська поліція вже відпустила українського плавця Лісогора

Правоохоронці Ліберії затримували відомого українського плавця Олега Лісогора, однак вже відпустили.

На тему: ЗМІ: У Ліберії поліція затримала відомого українського плавця Лісогора

Про це стало відомо ТСН від власних джерел у Ліберії.

Водночас колишня громадянська дружина Лісогора Катерина Фесенко каже, що спілкувалась з Олегом кілька годин тому. Він і справді зараз знаходиться у Ліберії, однак у нього все добре.

"Так, він там, у нього є бізнес, у нього все в порядку… У нього все добре... Буквально кілька годин тому спілкувались", - сказала Катерина. Вона також додала, що у Лісогора дійсно є ігровий бізнес у Ліберії. Однак запевнила, що нічого конкретного про нього не знає.

Щодо інформації ЗМІ про нібито викрадення людини Лісогором, Катерина каже, що він їй нічого про це не казав. "Ви знаєте, це чутки. Такого нічого немає. Звідки у ЗМІ з'явилась така інформація, мені важко сказати. Він мені нічого такого не казав", - зазначила Катерина.

Нагадаємо, за інформацією ліберійських ЗМІ, місцеві правоохоронці звинуватили українця у викраденні людини. Нібито Лісогор та його бізнес-партнер Микола Чернишов, що володіє в Ліберії кількома казино, дев'ять днів незаконно утримували в одній із квартир громадянина України Івана Сліпченка.