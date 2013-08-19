ЗМІ: У Ліберії поліція затримала відомого українського плавця Лісогора

Олега Лісогора та його бізнес-партнера Миколу (за іншими даними – Сергія) Чернишова, який володіє в Ліберії кількома казино, дев'ять днів незаконно утримували в одній з квартир громадянина України Івана Сліпченка.

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Про це повідомляє ТВі за інформацією ліберійського видання Heritage.

Сліпченко був співробітником одного з казино в Монровії (столиця Ліберії), а Лісогор з Чернишовим дізналися про його кримінальне минуле в Україні і нібито вирішили відправити його на батьківщину.

Сліпченка виявили випадково, після того, як він спричинив собі ушкодження і написав своєю кров'ю на скляних дверях і на вікні фразу "Будь ласка, зателефонуйте в поліцію... Допоможіть мені".

За версією звинувачення, пише Heritage, 4 серпня 2013 року Лісогор запросив його до готелю Mamba Point Hotel. Там вони спілкувалися упродовж півгодини, вживаючи напої. Пізніше жертву доставили у іншу будівлю (Nokia Building) нібито з наміром спільно повечеряти. Після прибуття інший підозрюваний, Микола Чернишов, замкнув жертву в номері №48, де Сліпченка тримали заручником до 14 серпня.

Підозрювані свою провину заперечують. Їм уже пред’явили офіційне звинувачення.

34-річний Олег Лісогор є відомим українським плавцем, багаторазовим чемпіоном світу та Європи, екс-рекордсменом світу на дистанції 50 метрів брасом.