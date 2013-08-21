Прокуратура розслідує закупівлю продуктів для дитсадків

З вини яких продукти харчування для дитячих садочків району були закуплені за ціною, завищеною на 100 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Святошинського району міста Києва.

Як зазначили у прокуратурі, у ході розслідування встановлено, що упродовж 2012-2013 років між Святошинською РДА та кількома приватними підприємствами було укладено договори про закупівлю продуктів харчування для дошкільних навчальних закладів Святошинського району.

Однак, як з’ясувалося, під час закупівлі товарів чиновники не перевірили законність встановлення підприємцями цін на продукти та їх постачання, внаслідок чого на рахунки підприємств було зайво перераховано понад 100 тис. гривень бюджетних коштів.

За результатами перевірки в діях службових осіб райдержадміністрації вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України (службова недбалість), у зв’язку з чим відомості про цей факт було внесено до ЄРДР.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.