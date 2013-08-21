Укрпошта презентувала на Сорочинському ярмарку блок з п’яти марок

Про це УНІАН повідомили у Центрі зв’язків із громадськістю УДППЗ «Укрпошта».

У церемонії урочистого спецпогашення марок взяли участь віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул, генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» Костянтин Кривенко та голова Полтавської облдержадміністрації Удовиченко Олександр Васильович.

«Хліб - це символ життя, без якого важко уявити існування людства, він вже традиційно став як духовним, так і матеріальним символом нашої держави, тож цілком заслужено увічнений на поштових мініатюрах», - зазначив Вілкул під час церемонії погашення марок.

На марках поштового блоку зображено види хлібобулочних виробів, які найбільш популярні в Україні - калач, паляниця, весільний коровай, чорний житній хліб, бублик. А на полях блоку зображено процес виготовлення хліба від зажинок до готового виробу. Тираж блоку – 58 000 примірників.

«В усьому світі відомо, що українці – нація творча, яка вміє перетворювати сірі будні на свята і робити їх світлими та незабутніми. Тож ми раді долучитися до вшанування традицій українського народу, випускаючи філателістичну продукцію високої якості», - сказав Кривенко.

«Окрім участі у святкових подіях гості ярмарку мали змогу наживо доторкнутися до традицій українського народу – долучитись до процесу виготовлення традиційних українських страв, взяти участь у майстер-класах від майстрів народних промислів з усіх областей України, які представили всі напрями декоративно-прикладного мистецтва», - говориться в повідомленні.