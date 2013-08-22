Завтра в Україні - до 32°

На решті території - без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, у південній та східній частині 15-20°, на узбережжі Криму до 24°; вдень 27-32°, у західних та північних областях 20-25°.

На тему: В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

У Києві та області у п’ятницю - без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°, у Києві вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 22-25°; у Дніпрі біля Києва 23°.