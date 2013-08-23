"Троянський кінь" по-одеськи: злодії "обчистили" склад, сховавшись у коробках

Як повідомили УНІАН у відділі із зв'язків з громадськістю ГУ МВД в Одеській області, випадок, який стався на одному зі складів ринку, вразив навіть досвідчених оперативників.

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Зокрема, на території одного зі складських підприємств промтоварного ринку «7-й кілометр» співробітники міліції і служби безпеки цієї бази затримали групу зловмисників, які розробили оригінальну схему викрадання товарно-матеріальних цінностей. Щоб потрапити всередину складу, злодії заздалегідь, під виглядом підприємців, офіційно орендували в адміністрації окрему комірку, нібито для зберігання товару.

Напередодні вдень вони завезли на зберігання 40 картонних коробок з товаром. Однак про те, що вони були порожні, ніхто з працівників складу навіть не здогадувався. Повними були тільки два великі короби — всередині ховалися злодії.

Після закінчення робочого дня, коли співробітники покинули приміщення, двоє зловмисників вилізли з коробок і почали викрадати товар із сусідніх комірок, які належали іншим комерсантам. Упакувавши свої порожні коробки шкіряними жіночими сумками і взуттям, злодії знов сховалися в коробах — покинути склад вони повинні були так само, як і потрапили в нього.

Проте вранці, при спробі вивезти зі складу викрадене, всіх учасників незаконного дійства було затримано на «гарячому». Двох зловмисників (громадян однієї з країн Азії) міліціонери витягнули з коробок. Затримано також їхніх спільників – 6 громадян України.

Товарно-матеріальні цінності повернено законним власникам. За цим фактом почато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. Покарання за цей вид злочину передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.